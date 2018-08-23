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МВД обдумывает введение уголовного наказания за теневой оборот криптовалют
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МВД обдумывает введение уголовного наказания за теневой оборот криптовалют 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В России прорабатывают инициативу, устанавливающую уголовную ответственность за нелегальный оборот криптовалют.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о разработке нижней палатой российского парламента поправок ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах (криптовалютах), которые подчинят майнеров и владельцев криптовалют действующим нормам Налогового кодекса.
Как передает «Парламентская газета» со ссылкой на «Известия», в настоящее время в МВД прорабатывают идею корректировки законодательства с целью введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют. При этом криптовалюты с открытым кодом (биткоин, Ethertum и другие) этой же инициативой могут быть легализованы.
Однако в Минфине считают, что вопросы введения ответственности за нарушения при сделках с криптовалютами необходимо отложить до окончания доработки закона о цифровых активах.
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