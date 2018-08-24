Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 0,24%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, производства и потребительской промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite подешевел на 0,24%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Bumi Citra Permai Tbk (JK:BCIP), которые подорожали на 23,0 п. (25,84%), закрывшись на отметке в 112,00. Котировки Andira Agro Tbk PT (JK:ANDI) выросли на 165,00 п. (25,00%), завершив торги на уровне 825,00. Бумаги Pudjiadi&Sons Tbk (JK:PNSE) выросли в цене на 235,00 п. (24,48%), закрывшись на отметке 1.195,000.

Лидерами падения стали акции Star Pacific Tbk (JK:LPLI), цена которых упала на 31,00 п. (19,02%), завершив сессию на отметке 132,00. Акции Transcoal Pacific Tbk PT (JK:TCPI) поднялись на 590,000 п. (18,15%), закрывшись на уровне 2.660,000, а Trikomsel Oke Tbk (JK:TRIO) снизились в цене на 56,00 п. (15,05%) и завершили торги на отметке 316,00.

На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (203) превысило количество закрывшихся в плюсе (157), а котировки 126 акций практически не изменились.

Котировки акций Andira Agro Tbk PT (JK:ANDI) выросли до исторического максимума, повысившись на 25,00%, 165,00 п., и завершили торги на отметке 825,00. Котировки акций Trikomsel Oke Tbk (JK:TRIO) упали до минимума, упав на 15,05%, 56,00 п., и завершили торги на отметке 316,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,24%, или 0,84, достигнув отметки $68,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,24%, или 0,93, до $75,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,33%, или 3,90, до отметки $1.197,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR снизилась на 0,21% до 14.620,2, а котировки AUD/IDR повысились на 0,21%, достигнув отметки 10.669,35.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,23% до 95,33.