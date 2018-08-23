Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 0,65%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов финансов, промышленности и недвижимости.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite вырос на 0,65%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Andira Agro Tbk PT (JK:ANDI), которые подорожали на 130,00 п. (24,53%), закрывшись на отметке в 660,00. Котировки Guna Timur Raya PT (JK:TRUK) выросли на 32,0 п. (21,05%), завершив торги на уровне 184,00. Бумаги Global Teleshop Tbk (JK:GLOB) выросли в цене на 26,0 п. (16,88%), закрывшись на отметке 180,00.

Лидерами падения стали акции Transcoal Pacific Tbk PT (JK:TCPI), цена которых упала на 1.080,0000 п. (24,94%), завершив сессию на отметке 3.250,000. Акции Renuka Coalindo Tbk (JK:SQMI) поднялись на 66,00 п. (24,26%), закрывшись на уровне 206,00, а Majapahit Inti Corpora Tbk PT (JK:AKSI) снизились в цене на 60,00 п. (20,00%) и завершили торги на отметке 240,00.

На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (192) превысило количество закрывшихся в плюсе (180), а котировки 134 акций практически не изменились.

Котировки акций Andira Agro Tbk PT (JK:ANDI) выросли до исторического максимума, поднявшись на 24,53%, 130,00 п., и завершили торги на отметке 660,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,18%, или 0,12, достигнув отметки $67,74 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,49%, или 0,37, до $74,41 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,71%, или 8,60, до отметки $1.194,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,32% до 14.629,0, а котировки AUD/IDR упали на 0,49%, достигнув отметки 10.656,25.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,28% до 95,27.