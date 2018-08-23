В Херсонской области продают товар за рубли

Жительница Херсонской области в одном их местных магазинов обнаружила чек, где стоимость товара была обоначена в рублях. Об этом женщина рассказала в своем блоге.

По ее словам, такой чек ей выдали в магазине города Геническа на границе с Крымом. Покупательница сообщила совим подписчикам, что у нее создалось впечателние будто хозяева считают себя жителями России и пожелала удачных покупок «в заповедном уголке России».

Подписчики блога предположили, что возможно все дело в пиратской копии кассового аппарата, пишет politnavigator.net.

Ранее сообщалось, что Россия переведет оружейный экспорт на рубли. Отмечается, что нестабильность доллара заставляет задуматься о поиске других способов расчета с партнерами по военно-техническому сотрудничеству.

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