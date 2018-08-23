Ещё
В Херсонской области продают товар за рубли
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.19
79.00
78.79
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.68
–0.03 Золото
1190.15
–0.07 РТС
1059.57
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1578
+0.0051
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

В Херсонской области продают товар за рубли 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Херсонской области в одном их местных магазинов обнаружила чек, где стоимость товара была обоначена в рублях. Об этом женщина рассказала в своем блоге.
По ее словам, такой чек ей выдали в магазине города Геническа на границе с Крымом. Покупательница сообщила совим подписчикам, что у нее создалось впечателние будто хозяева считают себя жителями России и пожелала удачных покупок «в заповедном уголке России».
Подписчики блога предположили, что возможно все дело в пиратской копии кассового аппарата, пишет politnavigator.net.
Ранее сообщалось, что Россия переведет оружейный экспорт на рубли. Отмечается, что нестабильность доллара заставляет задуматься о поиске других способов расчета с партнерами по военно-техническому сотрудничеству.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Мяу-кривая»: график курса евро в Белоруссии показал кота Credit Suisse заморозил санкционные активы россиян на 5 миллиардов долларов Песков ответил на вопрос о долларе за сто рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы203
Рубль достиг антирекорда 2016 года255
Китай нанес ответный удар по Трампу290
Россия решила напугать США рублем28
Россия откажется от доллара583
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение