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АЧС подстегнула недельную инфляцию, ослабление рубля проявится на месячных данных
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АЧС подстегнула недельную инфляцию, ослабление рубля проявится на месячных данных 

Прайм 1 час назад
По данным Росстата, инфляция за период с 14 по 20 августа выросла на 0,1% н. /н. (среднесуточный прирост +0,007%). Годовой темп, по нашим оценкам, увеличился до 2,8% г. /г., впервые с сентября 2017 г. Интересно отметить, что обычно в конце лета снижение цен на фрукты и овощи тянет общую инфляцию вниз вплоть до отрицательных значений м. /м., однако в этот раз такого не происходит. Несмотря на то, что плодоовощная продукция подешевела на 2,4% н. /н., позитивный эффект был перекрыт скачком цен на свинину — мы полагаем, что это объясняется недавними вспышками АЧС (африканская чума свиней) в ряде регионов РФ. Впрочем, инфляция ускоряется и в других товарах — не исключено, что цены начинают реагировать на августовское ослабление рубля.
Пока падение российской валюты сопоставимо с апрельским ослаблением, а тогда реакция недельной инфляции была небольшой (+0,04 п.п. н. /н.). Однако надо учитывать, что недельные данные не включают широкий набор непродовольственных товаров, которые более остро реагируют на валютные шоки из-за высокой доли импорта (в частности, в апреле это добавило к инфляции 0,08 п.п. м. /м.).
Поэтому по итогам августа мы ожидаем заметного ускорения инфляции (до 3-3,2% г. /г.), которое будет усиливаться эффектом низкой базы августа 2017 г.
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