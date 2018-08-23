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Moody's поместило рейтинг «B3» банка «Возрождение» на пересмотр в сторону повышения
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Moody's поместило рейтинг «B3» банка «Возрождение» на пересмотр в сторону повышения 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило долгосрочные депозитные рейтинги банка «Возрождение» на пересмотр в сторону повышения. Сами рейтинги находятся на уровне «B3». Об этом говорится в сообщении агентства.
"Помещение рейтингов на пересмотр в сторону повышения последовало за недавним объявлением банка ВТБ о том, что он достиг договоренности о покупке контрольного пакета (по меньшей мере 75%) акций «Возрождения», — отмечает Moody's.
ВТБ договорился о ключевых условиях сделки по покупке не менее 75% акций банка «Возрождение» с фондом Bonum Capital, представляющим интересы контролирующего акционера банка Дмитрия Ананьева. Сделка может быть закрыта в сентябре текущего года. Согласно планам, к 2020 году «Возрождение» присоединится к ВТБ, а бренд банка перестанет существовать.
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