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Moody's поместило рейтинг банка «Возрождение» на пересмотр в сторону повышения
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Moody's поместило рейтинг банка «Возрождение» на пересмотр в сторону повышения 

Rambler News Service 1 час назад
Международное рейтинговое агентство Moody's поместило долгосрочные депозитные рейтинги банка «Возрождение» на пересмотр в сторону повышения, следует из сообщения агентства. На данный момент рейтинги банка находятся на уровне B3.
«Moody's Investors Service (“Moody's”) сегодня поместило на пересмотр в сторону повышения долгосрочные рейтинги депозитов в местной и иностранной валюте банка «Возрождение», находящиеся на уровне B3», — говорится в сообщении.
Рейтинг поставлен на пересмотр в сторону повышения в связи с объявлением банка ВТБ 14 августа о достижении договоренности по покупке контрольного пакета (не менее 75%) банка «Возрождение» и закрытии сделки в сентябре 2018, а также полной интеграции с «Возрождением» в 2020 году, отметило агентство.
14 августа ВТБ объявил, что договорился с фондом Bonum Capital о ключевых условиях сделки по приобретению банка «Возрождение». Зампред ВТБ Анатолий Печатников сообщил журналистам, что кредитная организация рассчитывает закрыть сделку по покупке не менее 75% акций «Возрождения» в сентябре и подчеркивал, что сделка пройдет только в том случае, если все акции будут освобождены от нынешних обременений.
15 августа Высокий суд Лондона во второй раз арестовал активы экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, в том числе акции банка «Возрождения».
Впервые Высокий суд Лондона наложил арест на активы Ананьевых по иску держателей кредитных нот в июле. Позже Дмитрий Ананьев выплатил полную сумму требований инвесторов — $15,6 млн и 11 млн евро в качестве обеспечения, и арест был снят.
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