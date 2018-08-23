Moody's поместило рейтинг банка «Возрождение» на пересмотр в сторону повышения

«Moody's Investors Service (“Moody's”) сегодня поместило на пересмотр в сторону повышения долгосрочные рейтинги депозитов в местной и иностранной валюте банка «Возрождение», находящиеся на уровне B3», — говорится в сообщении.

Рейтинг поставлен на пересмотр в сторону повышения в связи с объявлением банка ВТБ 14 августа о достижении договоренности по покупке контрольного пакета (не менее 75%) банка «Возрождение» и закрытии сделки в сентябре 2018, а также полной интеграции с «Возрождением» в 2020 году, отметило агентство.

14 августа ВТБ объявил, что договорился с фондом Bonum Capital о ключевых условиях сделки по приобретению банка «Возрождение». Зампред ВТБ Анатолий Печатников сообщил журналистам, что кредитная организация рассчитывает закрыть сделку по покупке не менее 75% акций «Возрождения» в сентябре и подчеркивал, что сделка пройдет только в том случае, если все акции будут освобождены от нынешних обременений.

15 августа Высокий суд Лондона во второй раз арестовал активы экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия Алексея Ананьевых , в том числе акции банка «Возрождения».

Впервые Высокий суд Лондона наложил арест на активы Ананьевых по иску держателей кредитных нот в июле. Позже Дмитрий Ананьев выплатил полную сумму требований инвесторов — $15,6 млн и 11 млн евро в качестве обеспечения, и арест был снят.