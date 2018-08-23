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Послепраздничные торги на биржах Индии завершились новыми рекордами
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Послепраздничные торги на биржах Индии завершились новыми рекордами 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». В четверг ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали положительную динамику, достигнув новых исторических максимумов. Значимый вклад в общую динамику сделали акции промышленного конгломерата Reliance Industries, ставшего первой индийской компанией, рыночная капитализация которой превысила отметку в 8 трлн рупий ($114,14 млрд).
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Тем не менее, темпы повышения индексов ограничивались просадкой акций финансовых компаний и нефтяников.
Между тем напомним, что в среду торги на фондовых биржах Индии не проводились по случаю национального праздника.
По итогам сессии индекс Nifty 50 окреп на 0,10% до рекордной отметки в 11582,75 пункта, тем временем, BSE Sensex увеличился на 0,13% и закрылся на историческом максимуме в 38336,76 пункта.
К 13:49 МСК валютная пара USD/INR демонстрирует повышение на 0,47% и торгуется на отметке в 70,125, а пара EUR/INR поднимается на 0,25% до 81,2280. Доходность десятилетних государственных облигаций Индии увеличивается и находится на отметке 7,875%.
Как уже говорилось выше значимый вклад в итоги сессии сделала компания Reliance Industries, бумаги которой подорожали на 1,8%. При этом другой представитель сектора Larsen & Toubro добавил в свой актив 2,2%.
Тем временем, одними из аутсайдеров торгов стали региональные банки. В частности, рыночная капитализация State Bank of India и Canara Bank уменьшилась на 1,5% и 1,0% соответственно.
Между тем не у дел оказались и нефтеперерабатывающие компании, отступившие на фоне удорожания «черного золота». Так, Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum убавили из своего актива по 2,7%.
Тем временем, котировки фармацевта Divi’s Laboratories поднялись на 3,7% благодаря повышению рейтинга его акций до «покупать» аналитиками HSBC Global Research.
Анна Калмыкова, аналитик ГК «Финам»
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