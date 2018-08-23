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Средняя цена продажи Tesla Model 3 теперь составляет 59 000 долларов
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Средняя цена продажи Tesla Model 3 теперь составляет 59 000 долларов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Известно, что производство каждой новой модели Tesla начинается с самой дорогой версии, а затем переходит к менее дорогим моделям, поскольку увеличение производства приводит к сокращению капитальных затрат на автомобиль.
Это означает, что средний ценник будет снижаться со временем, однако на деле все не так однозначно: теперь ASP (средняя цена продажи) для Model 3 составит в 59 000 долларов.
Почему это произошло? Во-первых, это не официальные цыфры от калифорнийского производителя, а информация из соцсетей. В частности от @TroyTeslike, который опубликовал график, используя данные, извлеченные из документа Google, называемого Tracker Order 3. На этом сайте представлены данные о самообслуживании более 4 600 владельцев и будущих владельцев модели Tesla Model 3.
Итак, почему средняя цена продажи? Это потому, что самая первая модель 3 была не самым дорогим вариантом. Несомненно, все они имеют батарею Long Range и премиум-пакет со своими топовыми сетками и другими лакомствами, но есть функции, которые появились совсем недавно, которые и сказываются на повышении стоимости.
В частности, полноприводные и Performance-версии. Не только эти варианты имеют дополнительную стоимость в 5000 долларов за еще один мотор, модификация Performance также имеет ряд опций, недоступных в меньших версиях Модели 3, которые добавляют более 5000 долларов.
Конечно, ASP не будет оставаться таким высоким. Когда широко распространенная базовая версия стоимостью 35 000 долларов США появится в продаже в начале 2019 года, ожидается, что ценники будут двигаться вниз, а затем выровняются.
Однако, на данный момент, увеличение ASP — это отличная помощь компании, которая повысит прибыль к концу третьего квартала года.
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