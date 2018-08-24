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В Калифорнии загорелся завод Tesla
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В Калифорнии загорелся завод Tesla 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На заводе по производству электрических автомобилей Tesla в калифорнийском городе Фримонт произошел пожар. Видео тушения пожара опубликовано в фейсбуке телеканала Fox 11.
Отмечается, что в данный момент возгорание ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.
Руководитель компании Илон Маск написал в своем твиттере, что он побывал на месте возгорания.
По его словам, на территории завода загорелся собранный для утилизации картон. Также он поблагодарил пожарных за оперативный выезд на место возгорания.
Ранее бывший работник Tesla рассказал о слежке за сотрудниками компании.
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