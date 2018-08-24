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МИД России призвал США быть аккуратнее в высказываниях
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МИД России призвал США быть аккуратнее в высказываниях 

Газета.Ru 43 минуты назад
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала высказывания своей американской коллеги из Госдепа Хизер Науэрт. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
По данным пресс-службы, речь идет о высказываниях, сделанных в Госдепе по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств России и США 23 августа. Как отмечается, Науэрт заявила о просьбе в адрес России поддержать по линии ОЗХО усилия по привлечению к ответственности сирийских властей за применение химоружия.
Захарова назвала высказывания Науэрт «вольной интерпретацией» переговоров глав внешнеполитических ведомств и отметила, что глава Госдепа Майк Помпео не озвучивал подобных предложений.
"Расцениваем такое искаженное изложение содержания беседы глав внешнеполитических ведомств России и США как попытку Вашингтона использовать двусторонний диалог по тематике сирийского конфликта для продвижения собственной политической повестки дня как применительно к Сирии, так и — более широко — в рамках ОЗХО", — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что главы МИД России и США обсудили ситуацию в Сирии.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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