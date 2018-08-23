Ещё
Власти Ставрополья за полтора года сэкономили на госзакупках 850 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.19
79.00
78.79
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
74.60
–0.13 Золото
1190.15
–0.07 РТС
1059.57
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1583
+0.0056
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Власти Ставрополья за полтора года сэкономили на госзакупках 850 млн рублей 

ТАСС 23 минуты назад
ПЯТИГОРСК, 23 августа. /ТАСС/. Увеличение конкуренции при проведении торгов позволили властям Ставрополья сэкономить 850 млн рублей бюджетных средств за полтора года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.
"Общая экономия бюджетных средств по государственным и муниципальным закупкам за 2017-й и с начала 2018 года за счет увеличения конкуренции на торгах составила около 850 млн рублей", — сообщил на заседании краевого правительства председатель комитета по государственным закупкам Александр Абалешев, которого цитирует пресс-служба.
По словам Абалешева, для централизации закупок заключены соглашения с муниципальными образованиями Ставрополья. За 2017 год и первое полугодие 2018 года комитет провел 163 закупки для муниципальных заказчиков на общую сумму 4,8 млрд рублей. Объем закупок, произведенных комитетом для государственных нужд, за это время составил около 30 млрд рублей.
Для дальнейшего повышения прозрачности и эффективности процедуры на Ставрополье запустили электронный магазин закупок малого объема и создано госучреждение «Центр поддержки осуществления закупок», сообщает пресс-служба.
ТАСС: последние новости
Доллар и евро сократили рост на Мосбирже Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики Объем стипендиального фонда в России в 2018 году увеличат на 4%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы193
Рубль достиг антирекорда 2016 года253
Китай нанес ответный удар по Трампу289
Россия решила напугать США рублем28
Россия откажется от доллара583
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение