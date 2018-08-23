Власти Ставрополья за полтора года сэкономили на госзакупках 850 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 23 августа. / ТАСС /. Увеличение конкуренции при проведении торгов позволили властям Ставрополья сэкономить 850 млн рублей бюджетных средств за полтора года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.

"Общая экономия бюджетных средств по государственным и муниципальным закупкам за 2017-й и с начала 2018 года за счет увеличения конкуренции на торгах составила около 850 млн рублей", — сообщил на заседании краевого правительства председатель комитета по государственным закупкам Александр Абалешев, которого цитирует пресс-служба.

По словам Абалешева, для централизации закупок заключены соглашения с муниципальными образованиями Ставрополья. За 2017 год и первое полугодие 2018 года комитет провел 163 закупки для муниципальных заказчиков на общую сумму 4,8 млрд рублей. Объем закупок, произведенных комитетом для государственных нужд, за это время составил около 30 млрд рублей.

Для дальнейшего повышения прозрачности и эффективности процедуры на Ставрополье запустили электронный магазин закупок малого объема и создано госучреждение «Центр поддержки осуществления закупок», сообщает пресс-служба.