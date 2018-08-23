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Глава региона встретился с руководителями крупных предприятий Самарской области
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Глава региона встретился с руководителями крупных предприятий Самарской области 

ТРК Губерния 22 минуты назад
Впервые за последние 5 лет индекс промышленного производства Самарской области показал положительную динамику — по итогам второго полугодия 2017-го. Об этом глава региона сообщил на встрече с руководителями крупных предприятий. Дмитрий Азаров поднял на совещании ряд вопросов, имеющих стратегическое значение для экономики области. Это участие в программе по повышению производительности труда, сотрудничество с учреждениями среднего профессионального образования и повышение уровня инвестиционной привлекательности региона.
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