Рубль перешел к росту после решения ЦБ по валюте

Рубль значительно укрепляется к доллару и евро, прибавляя порядка 30 и 50 копеек, после решения Банка России приостановить покупки валюты для Минфина до конца сентября, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.03 мск снижался на 30 копеек — до 67,73 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 78,43 рубля.

До решения ЦБ доллар торговался около 69 рублей, евро — в районе 79,8 рубля. После публикации рубль отыграл потери и теперь растет.

Банк России сообщил ранее в четверг, что не будет покупать валюту для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года.