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Рубль перешел к росту
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Рубль перешел к росту после решения ЦБ по валюте 

Прайм 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Рубль значительно укрепляется к доллару и евро, прибавляя порядка 30 и 50 копеек, после решения Банка России приостановить покупки валюты для Минфина до конца сентября, следует из данных торгов Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.03 мск снижался на 30 копеек — до 67,73 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 78,43 рубля.
До решения ЦБ доллар торговался около 69 рублей, евро — в районе 79,8 рубля. После публикации рубль отыграл потери и теперь растет.
Банк России сообщил ранее в четверг, что не будет покупать валюту для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года.
Прайм: последние новости
Рубль вряд ли сможет укрепиться, даже если внешние факторы станут позитивными Биржи АТР закрылись в основном ростом в надежде на успех переговоров США и КНР Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне
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