Ещё
Австралия увеличивает шансы Nokia и Ericsson на экспансию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.62
$
67.91
78.50
78.55
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.31
–0.15 Золото
1189.38
–0.17 РТС
1060.90
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1566
+0.0039
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Австралия увеличивает шансы Nokia и Ericsson на экспансию 

Прайм 1 час назад
Австралия отстранила Huawei и ZTE от развития 5G из-за угрозы шпионажа со стороны Китая. Ранее к подобным мерам прибегали власти США. По нашим оценкам, если компании лишатся австралийского рынка, то это не станет серьёзным ударом сейчас, так как по нашим оценкам на долю Австралии приходится порядка 5% выручки у обеих компаний. Гораздо более чувствительным сценарием будет присоединение европейских стран к решению, так как на их долю приходится порядка 10-20% доходов компаний.
В более выигрышном положении же от решения австралийских властей окажутся европейские производители телекоммуникационного оборудования, такие как Ericsson и Nokia. По прогнозам, рынок оборудования для развития 5G-сетей будет расти сумасшедшими темпами в ближайшие годы. В 2018 затраты только на беспроводное оборудование составили чуть больше $50 млн, а к 2022 планируется рост до $18,5 млрд, что предполагает средний рост более, чем на 300% в год. Конечно, такой стремительный рост будет компенсироваться выпадением доходов от оборудования для сетей 2G/3G/4G, но тем не менее рост может превысить снижение в два раза. Таким образом, производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericson выглядят перспективнее в свете проблем Huawei и ZTE с властями разных стран. Другими возможными бенефициарами проблем китайских компаний могут стать американские компании Blackberry, Ciena, Cisco и Hewlett Packard Enterprise.
Прайм: последние новости
Рубль перешел к росту после решения ЦБ по валюте Рубль вряд ли сможет укрепиться, даже если внешние факторы станут позитивными ОБЗОР: Рубль не рухнет под давлением санкций "имени Скрипаля" - аналитики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ спас рубль68
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы431
Китай нанес ответный удар по Трампу296
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рубль достиг антирекорда 2016 года298
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение