Австралия увеличивает шансы Nokia и Ericsson на экспансию

Австралия отстранила Huawei и ZTE от развития 5G из-за угрозы шпионажа со стороны Китая. Ранее к подобным мерам прибегали власти США. По нашим оценкам, если компании лишатся австралийского рынка, то это не станет серьёзным ударом сейчас, так как по нашим оценкам на долю Австралии приходится порядка 5% выручки у обеих компаний. Гораздо более чувствительным сценарием будет присоединение европейских стран к решению, так как на их долю приходится порядка 10-20% доходов компаний.