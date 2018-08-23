Ставропольский край сэкономил 850 миллионов рублей на госзакупках

Региональный бюджет сэкономил 850 миллионов рублей на госзакупках за полтора года, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.

За 2017 год и первое полугодие 2018 на Ставрополье комитет по госзакупкам провёл 163 закупки для муниципальных нужд на сумму 4,8 миллиарда рублей. Ещё 30 миллиардов потратили на государственные нужды.

К существенной экономии привёл рост конкуренции на торгах для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Для дальнейшего повышения прозрачности и эффективности процедуры на Ставрополье запущен электронный магазин закупок малого объёма и создано государственное учреждение «Центр поддержки осуществления закупок».

Чтобы не ущемлять права предпринимателей, губернатор призвал руководство краевого комитета по госзакупкам своевременно реагировать на жалобы участников торгов.