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Ставропольский край сэкономил 850 миллионов рублей на госзакупках
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Ставропольский край сэкономил 850 миллионов рублей на госзакупках 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Региональный бюджет сэкономил 850 миллионов рублей на госзакупках за полтора года, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.
За 2017 год и первое полугодие 2018 на Ставрополье комитет по госзакупкам провёл 163 закупки для муниципальных нужд на сумму 4,8 миллиарда рублей. Ещё 30 миллиардов потратили на государственные нужды.
К существенной экономии привёл рост конкуренции на торгах для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Для дальнейшего повышения прозрачности и эффективности процедуры на Ставрополье запущен электронный магазин закупок малого объёма и создано государственное учреждение «Центр поддержки осуществления закупок».
Чтобы не ущемлять права предпринимателей, губернатор призвал руководство краевого комитета по госзакупкам своевременно реагировать на жалобы участников торгов.
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