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В Минфине прокомментировали возможный отказ от долларовых расчетов
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В Минфине прокомментировали возможный отказ от долларовых расчетов 

Банки.ру 21 час назад
Минфин и ЦБ возобновили работу над законопроектом, который отменит обязательную репатриацию при расчетах в национальной валюте, чтобы стимулировать заключение таких сделок. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, правительство доработает документ к концу III квартала.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что переход на расчеты в национальных валютах станет хорошим ответом на новые санкции США.
Новость
По словам Моисеева, бизнес заключает сделки с зарубежными контрагентами в национальных валютах довольно давно, но это не доминирующий формат расчетов.
«Переход на расчеты в национальной валюте обсуждается уже пять лет. Отчасти он уже осуществляется, например, почти 60% торгового оборота со странами бывшего СССР обслуживается в национальных валютах. На самом деле много реализовано. Но я считаю, что главным стимулом для перехода на расчеты в национальных валютах должна стать норма об отмене обязательной репатриации при расчетах в национальной валюте», подчеркнул Моисеев.
Еще одна из мер — дестимулирование банков по валютным активам, заключил он.
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