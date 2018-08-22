В Минфине прокомментировали возможный отказ от долларовых расчетов

Минфин и ЦБ возобновили работу над законопроектом, который отменит обязательную репатриацию при расчетах в национальной валюте, чтобы стимулировать заключение таких сделок. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, правительство доработает документ к концу III квартала.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что переход на расчеты в национальных валютах станет хорошим ответом на новые санкции США.

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По словам Моисеева, бизнес заключает сделки с зарубежными контрагентами в национальных валютах довольно давно, но это не доминирующий формат расчетов.

«Переход на расчеты в национальной валюте обсуждается уже пять лет. Отчасти он уже осуществляется, например, почти 60% торгового оборота со странами бывшего СССР обслуживается в национальных валютах. На самом деле много реализовано. Но я считаю, что главным стимулом для перехода на расчеты в национальных валютах должна стать норма об отмене обязательной репатриации при расчетах в национальной валюте», подчеркнул Моисеев.

Еще одна из мер — дестимулирование банков по валютным активам, заключил он.