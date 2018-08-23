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Заявки на пособие по безработице в США сократились третью неделю подряд
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Заявки на пособие по безработице в США сократились третью неделю подряд 

Вести Экономика 37 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Количество заявок на пособие по безработице в США сократилось третью неделю подряд и осталось вблизи минимума почти за 50 лет, что указывает на жесткий рынок труда, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/ANDREW GOMBERT
Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 18 августа сократилось на 2 тыс. и составило 210 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.
Аналитики прогнозировали рост числа заявок до 215 тыс.
В июле число заявок сократилось до 208 тыс., достигнув минимума с 1969 года.
Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 1,75 тыс. до 213,75 тыс., оказавшись на минимуме за три месяца.
Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 11 августа, сократилось на 2 тыс. и составило 1,727 млн человек.
Рынок труда США считается близким к полной занятости.
Компании не спешат увольнять сотрудников и нанимают новых работников, чтобы удовлетворить спрос.
В июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 157 тыс. после роста на 248 тыс. в июне. Снижение темпов найма, вероятно, отражает дефицит квалифицированных кадров в стране.
Уровень безработицы в США в июле снизился с 4% до 3,9%.
Данные по рынку труда США за август, как ожидается, будут опубликованы 7 сентября.
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