Измени мир — начни с себя. Экологическая акция «РазДельно» пройдет в Нижнем Новгороде

фото pixabay.comИзмени мир — начни с себя. Экологическая акция «РазДельно» пройдет в Нижнем НовгородеЭкологическая акция по сбору вторсырья пройдет в Нижнем Новгороде 25 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Акцию «РазДельно» проводит экологическая общественная организация «Изменим мир». В Нижнем Новгороде пункты приема вторсырья будут открыты с 13:00 до 15:00 в парке им. А. С. Пушкина, в сквере на Московском шоссе, 15, и в поселке Дарьино. А с 14.00 до 16.00 — в парке Дубки и на Мызе.

Какие предметы можно и нельзя сдавать на переработку, а также подробнее об условиях акции можно узнать на странице группы во ВКонтакте.

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