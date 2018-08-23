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Кульбиты российского рубля временно прекратятся, но акции покупать пока рано
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Кульбиты российского рубля временно прекратятся, но акции покупать пока рано 

Прайм 54 минуты назад
Ситуация на мировых финансовых рынках пока остаётся стабильной, хотя слабость биржевых площадок Европы продолжает намекать на дальнейшую коррекцию. Как только с 1 сентября европейский регулятор снизит программу выкупа активов ещё в два раза, всего до 15 млрд в месяц, ещё большее сжатие ликвидности всё равно приведёт к снижению рисковых активов.
Американские индексы продолжают пока удерживать высокие отметки вблизи исторических максимумов, а инвесторы — игнорировать растущие риски в мировой экономике. Практически все опережающие показатели по экономике США кричат о неминуемом спаде, но биржи держатся уверенно благодаря выкупу акций самими компаниями. Как ни крути, но даже совокупный объём «байбеков» на американском фондовом рынке в ближайшие месяцы станет меньше совокупного изъятия денег из финансовой системы Минфином США и ФРС, так что текущая эйфория на рынках США скоро перерастёт в мини-панику. Ждать осталось уже недолго.
В азиатском регионе в последние два дня ситуация стабильна, юань лишь немного сдал сегодня позиции, но резкой девальвации Народный Банк Китая пока делать не будет, он будет ждать от Вашингтона дальнейших действий в торговой войне. И если Трамп введёт новые торговые пошлины для китайского экспорта объёмом в 200 млрд долларов, то вот тогда ответ со стороны Пекина не заставит себя долго ждать. Вчера Трамп подписал законопроект о повышении пошлин на китайские товары объёмом в 16 млрд долларов и теперь объём товаров достиг 50 млрд Противостояние в торговой войне пока продолжается.
Российские биржевые индексы сегодня в первой половине дня торгуются в минусе. Так, рублёвый индекс Московской Биржи показывает снижение на 0.8%, уже четвертую неделю подряд оставаясь чуть ниже 2300 пунктов, а валютный РТС падает на 0.45%, откатываясь до 1060 пунктов. В аутсайдерах сегодня вновь банковский сектор. Акции Сбербанка просели на 3% — до 183 рублей, бумаги ВТБ просели почти на 2%. Нефтегазовый сектор снижается на 0.4%, сектор электроэнергетики теряет 0.3%.
На фоне небольшого роста доллара сегодня показывают снижение все промышленные и драгоценные металлы. Индекс промышленных металлов теряет почти 1%. Цены на медь опустились почти на 1.2%, на алюминий на 1%. Цена тройской унции золота снизилась на 0.5%, до 1190$, цена на платину снижается на 0.7%, опускаясь ниже 790$. Котировки нефти марки Brent после вчерашнего бурного роста почти на 2.5%, сегодня корректируются на 0.25%, сползая до 74.7$ за баррель.
Российский рубль в паре с долларом сегодня в первой половине дня усилил падение, и протестировал отметку 69, но после новостей о том, что Минфин РФ прекращает покупки валюты до конца сентября, мы увидели резкое укрепление национальной валюты почти на 2%. Пока рублю удалось стабилизироваться в районе 67.8 и, наверно, в ближайшие дни падения уже ждать не стоит. Финальное падение национальной валюты, ещё на 5-7% всё же может случиться в сентябре-октябре, и вот тогда будет очень хороший момент для продажи валюты.
Сам же американский доллар (DXY) на глобальном валютном рынке сегодня торгуется вблизи отметки 95,2, демонстрируя рост на 0.2%, ключевая валютная пара евро/доллар сползает на 0.2%, до 1.158  На фоне небольшого роста доллара сегодня показывают снижение все промышленные и драгоценные металлы. Индекс промышленных металлов теряет почти 1%. Цены на медь опустились почти на 1.2%, на алюминий на 1%. Цена тройской унции золота снизилась на 0.5%, до 1190$, цена на платину снижается на 0.7%, опускаясь ниже 790$. Котировки нефти марки Brent после вчерашнего бурного роста почти на 2.5%, сегодня корректируются на 0.25%, сползая до 74.7$ за баррель.
Российский рубль в паре с долларом сегодня в первой половине дня усилил падение, и протестировал отметку 69, но после новостей о том, что Минфин РФ прекращает покупки валюты до конца сентября, мы увидели резкое укрепление национальной валюты почти на 2%. Пока рублю удалось стабилизироваться в районе 67.8 и, наверно, в ближайшие дни падения уже ждать не стоит. Финальное падение национальной валюты, ещё на 5-7% всё же может случиться в сентябре-октябре, и вот тогда будет очень хороший момент для продажи валюты.
Сам же американский доллар (DXY) на глобальном валютном рынке сегодня торгуется вблизи отметки 95,2, демонстрируя рост на 0.2%, ключевая валютная пара евро/доллар сползает на 0.2%, до 1.158.
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