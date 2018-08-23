Кульбиты российского рубля временно прекратятся, но акции покупать пока рано

Ситуация на мировых финансовых рынках пока остаётся стабильной, хотя слабость биржевых площадок Европы продолжает намекать на дальнейшую коррекцию. Как только с 1 сентября европейский регулятор снизит программу выкупа активов ещё в два раза, всего до 15 млрд в месяц, ещё большее сжатие ликвидности всё равно приведёт к снижению рисковых активов.

Американские индексы продолжают пока удерживать высокие отметки вблизи исторических максимумов, а инвесторы — игнорировать растущие риски в мировой экономике. Практически все опережающие показатели по экономике США кричат о неминуемом спаде, но биржи держатся уверенно благодаря выкупу акций самими компаниями. Как ни крути, но даже совокупный объём «байбеков» на американском фондовом рынке в ближайшие месяцы станет меньше совокупного изъятия денег из финансовой системы Минфином США ФРС , так что текущая эйфория на рынках США скоро перерастёт в мини-панику. Ждать осталось уже недолго.

В азиатском регионе в последние два дня ситуация стабильна, юань лишь немного сдал сегодня позиции, но резкой девальвации Народный Банк Китая пока делать не будет, он будет ждать от Вашингтона дальнейших действий в торговой войне. И если Трамп введёт новые торговые пошлины для китайского экспорта объёмом в 200 млрд долларов, то вот тогда ответ со стороны Пекина не заставит себя долго ждать. Вчера Трамп подписал законопроект о повышении пошлин на китайские товары объёмом в 16 млрд долларов и теперь объём товаров достиг 50 млрд Противостояние в торговой войне пока продолжается.

Российские биржевые индексы сегодня в первой половине дня торгуются в минусе. Так, рублёвый индекс Московской Биржи показывает снижение на 0.8%, уже четвертую неделю подряд оставаясь чуть ниже 2300 пунктов, а валютный РТС падает на 0.45%, откатываясь до 1060 пунктов. В аутсайдерах сегодня вновь банковский сектор. Акции Сбербанка просели на 3% — до 183 рублей, бумаги ВТБ просели почти на 2%. Нефтегазовый сектор снижается на 0.4%, сектор электроэнергетики теряет 0.3%.

На фоне небольшого роста доллара сегодня показывают снижение все промышленные и драгоценные металлы. Индекс промышленных металлов теряет почти 1%. Цены на медь опустились почти на 1.2%, на алюминий на 1%. Цена тройской унции золота снизилась на 0.5%, до 1190$, цена на платину снижается на 0.7%, опускаясь ниже 790$. Котировки нефти марки Brent после вчерашнего бурного роста почти на 2.5%, сегодня корректируются на 0.25%, сползая до 74.7$ за баррель.

Российский рубль в паре с долларом сегодня в первой половине дня усилил падение, и протестировал отметку 69, но после новостей о том, что Минфин РФ прекращает покупки валюты до конца сентября, мы увидели резкое укрепление национальной валюты почти на 2%. Пока рублю удалось стабилизироваться в районе 67.8 и, наверно, в ближайшие дни падения уже ждать не стоит. Финальное падение национальной валюты, ещё на 5-7% всё же может случиться в сентябре-октябре, и вот тогда будет очень хороший момент для продажи валюты.

Сам же американский доллар (DXY) на глобальном валютном рынке сегодня торгуется вблизи отметки 95,2, демонстрируя рост на 0.2%, ключевая валютная пара евро/доллар сползает на 0.2%, до 1.158 На фоне небольшого роста доллара сегодня показывают снижение все промышленные и драгоценные металлы. Индекс промышленных металлов теряет почти 1%. Цены на медь опустились почти на 1.2%, на алюминий на 1%. Цена тройской унции золота снизилась на 0.5%, до 1190$, цена на платину снижается на 0.7%, опускаясь ниже 790$. Котировки нефти марки Brent после вчерашнего бурного роста почти на 2.5%, сегодня корректируются на 0.25%, сползая до 74.7$ за баррель.

Российский рубль в паре с долларом сегодня в первой половине дня усилил падение, и протестировал отметку 69, но после новостей о том, что Минфин РФ прекращает покупки валюты до конца сентября, мы увидели резкое укрепление национальной валюты почти на 2%. Пока рублю удалось стабилизироваться в районе 67.8 и, наверно, в ближайшие дни падения уже ждать не стоит. Финальное падение национальной валюты, ещё на 5-7% всё же может случиться в сентябре-октябре, и вот тогда будет очень хороший момент для продажи валюты.

Сам же американский доллар (DXY) на глобальном валютном рынке сегодня торгуется вблизи отметки 95,2, демонстрируя рост на 0.2%, ключевая валютная пара евро/доллар сползает на 0.2%, до 1.158.