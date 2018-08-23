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У метро «Отрадное» откроется мобильный пункт акции «Соберем детей в школу»
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У метро «Отрадное» откроется мобильный пункт акции «Соберем детей в школу» 

Управа района Отрадное 45 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
У торгового центра «Золотой Вавилон» возле станции метро «Отрадное» в ближайшую субботу, 25 августа, развернется мобильный пункт общегородской акции «Соберем детей в школу». Об этом сообщили в администрации центра помощи семье и детям «Диалог».
-В мобильный пункт можно будет принести альбомы для рисования, картон, цветную бумагу, ручки, карандаши, пластилин, краски, тетради, дневники, пеналы, портфели и многое другое, — уточнили в центре «Диалог».
Пункт будет работать с 10.00 до 17.00. Благодаря акции дети из малоимущих и многодетных семей получат все необходимые для школы вещи. (ип)
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