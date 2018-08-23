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Международные резервы России за неделю снизились на $5,4 млрд — до $452,2 млрд
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Международные резервы России за неделю снизились на $5,4 млрд — до $452,2 млрд
Rambler News Service
33 минуты назад
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Сокращение резервов произошло в результате отрицательной переоценки, отмечает регулятор.
Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении
Банка России
и правительства.
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