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Золотовалютные резервы России за неделю уменьшились на $5,4 миллиарда
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Золотовалютные резервы России за неделю уменьшились на $5,4 миллиарда 

Карельские вести 40 минут назад
За прошлую рабочую неделю золотовалютные резервы России сократились на 1,2%. К пятнице, 17 августа, в распоряжении российского правительства и Центробанка оказалось высоколиквидных иностранных активов на 452,2 миллиарда долларов, тогда как на 10 августа резервы составляли 457,6 миллиарда.
«Международные резервы на 17 августа составили 452,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 5,4 миллиарда долларов США, или на 1,2%, под воздействием отрицательной переоценки», — информирует пресс-служба Банка России.
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