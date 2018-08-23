Банк половины нации. Как Deutsche Bank попадал в скандалы, но оставался на плову

Лондонское подразделение Deutsche Bank может разорвать отношения с российским правительством из-за того, что кабмин якобы не предоставил ряд документов для продления сотрудничества. При этом благонадежность самого Deutsche Bank вызывает сомнения. Банк не раз был замешан в отмывании денег через третьи страны. Организацию подозревали в шпионаже и даже во вмешательстве в президентские выборы в США. Стоит ли доверять немецкому банку, разбирался «360».

Лондонское отделение Deutsche Bank пригрозило российскому правительству прекращением отношений, если власти не предоставят обновленную информацию о клиентах банка, пишут «Ведомости» . В письме указано, что банк анализирует услуги, которые предоставляются российскому кабмину, в рамках программы Know Your Customer. Программа подразумевает получение сведений о клиентах с целью предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.

Согласно политике финансовой организации, данная информация должна периодически обновляться. Отмечается, что Deutsche Bank запросил у российского правительства дополнительные документы и попросил дать обратную связь в течение 30 дней. В Минфине изданию подтвердили наличие письма, но комментировать его содержание отказались.

Впрочем, возможный разрыв отношений с лондонским отделением банка вряд ли существенным образом отразится на российской экономике, уверен ведущий финансовый аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский. «Речь, скорее всего, идет о процедурном моменте, поэтому даже если пройдет блокировка сотрудничества, то на краткосрочный период. Между тем отношения банка и России, несмотря на все проблемы филиалов Deutsche Bank в последнее десятилетие, остаются крепкими. Достаточно вспомнить, что банк открыл свое представительство в стране еще при СССР», — подчеркнул собеседник «360».

Шпионаж и отмывание денег

Deutsche Bank считается одним из старейших в мире. Его история начинается с 22 января 1870 года, когда организация под руководством Адельберта Делбрюка получила статус банка в Германии. Он расширялся и привлекал новых клиентов вплоть до наступления нацистского режима. В начале 40-х годов Deutsche Bank стал «карманным» банком Гитлера, хотя его акционеры сопротивлялись захвату нацистов. Фюрер быстро решил эту проблему, казнив двух директоров организации.

После смены режима Deutsche Bank начал играть весомую роль в международных отношениях и получил статус транснациональной компании. Однако в новом тысячелетии организация стала широко известна не из-за своей деятельности, а благодаря частным скандалам.

Впервые проблемы с репутацией возникли еще в начале 2000-х. Тогда Deutsche Bank обвинили в шпионаже за сотрудниками и некоторыми акционерами. По версии следствия, в 2001 году для слежки за Геральдом Херрманом , представителем профсоюза в наблюдательном совете, привлекались детективы. Руководство объяснило это тем, что Херрмана подозревали в распространении внутренней информации, что негативно сказывалось на прибыли. Официальные извинения пострадавшему были принесены, правда, компания еще не раз подозревалась в слежке за членами совета директоров организации.

Вдобавок зарубежные представительства немецкого финансового конгломерата неоднократно оказывались в центре скандала из-за своей операционной деятельности. Так, в 2016 году Минюст США обвинил Deutsche Bank в продаже необеспеченных ипотечных бумаг. По версии следствия, банкиры специально выдавали облигации за качественные активы для того, чтобы подзаработать в преддверии финансового кризиса 2008 года. Банк вину признал и пообещал перечислить в казну более семи миллиарда долларов компенсации.

Предъявлялись претензии и в использовании схем по отмыванию средств. К примеру, в 2015 году российское отделение Deutsche Bank обвинили в проведении противозаконные сделок, которые за период с 2011 по 2015 годы позволили вывезти из России 10 миллиардов долларов. Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское или американское отделения банка. Головной офис признал вину в содеянном и выплатил компенсацию в размене 625 миллионов долларов.

В США Deutsche Bank подмочил репутацию, отказавшись предоставлять американским конгрессменам данные о финансовых операциях президента Дональда Трампа . Политики хотели найти на счетах бизнесмена «следы сотрудничества» с Россией. Однако было проведено лишь внутреннее расследование, которое порочащих улик не обнаружило.

Конгрессмены с оценкой банкиров не согласились, указав на то, что за месяц до президентских выборов в США зять Дональда Трампа Джаред Кушнер получил кредит от Deutsche Bank в размере 285 миллионов долларов. По мнению политиков, эти деньги могли принадлежать спонсорам из России.

Скандалы уронили акции

Такая политика крайне негативно сказалась на финансовых показателях и репутации банка. В июне 2018-го рейтинговое агентство S& P Global Ratings ухудшило оценку Deutsche Bank, понизив его основным дочерним компаниям долгосрочные кредитные рейтинги эмитента до «BBB+». В 2016-м другое американское рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Deutsche Bank до уровня «Baa2», что сигнализирует о степени надежности «ниже среднего».

В результате это серьезно «опустило» акции компании на бирже. В 2016 году ценные бумаги банка упали до исторического минимума — шесть евро за штуку. Сейчас цена выросла до 10 евро, но это все равно почти на 50% ниже показателя 2013 года.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян отметил, что Deutsche Bank по-прежнему занимает фундаментальное положение в финансовой системе Европы. «„Дочка“ банка в России действительно имела ряд проблем в стране, из-за чего была вынуждена сократить свое присутствие на рынке. Но банк остается на плаву долгие годы, и вряд ли его ждет судьба разорившегося в 2008 году Lehman Brothers (крупнейший инвестиционный банк США — прим. ред.)», — рассказал он в беседе с «360».