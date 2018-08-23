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В Шереметьево задержали россиянку из Ниццы с часами за 11 млн
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В Шереметьево задержали россиянку из Ниццы с часами за 11 млн 

ИД «Собеседник» 1 час назад
55-летнюю гражданку России остановили на таможне в Шереметьево из-за наручных часов стоимостью более 11 млн  Об этом сообщает в четверг, 23 августа, агентство «Москва». Уточняется, что пассажирка рейса Ницца — Москва была остановлена при проведении таможенного контроля.
«В ходе таможенного осмотра женщиной были предъявлены наручные часы с украшением в виде пера и маркировкой Boucheron, находившиеся на ее руке», — цитирует агентство пресс-службу Шереметьевской таможни.
В результате экспертизы было установлено, что стоимость часов составляет 11 072 тысячи рублей.
Туристка заявила, что часы были ей подарены во время поездки, а таможенные правила она знает частично.
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