В Шереметьево задержали россиянку из Ниццы с часами за 11 млн

55-летнюю гражданку России остановили на таможне в Шереметьево из-за наручных часов стоимостью более 11 млн Об этом сообщает в четверг, 23 августа, агентство «Москва» . Уточняется, что пассажирка рейса Ницца — Москва была остановлена при проведении таможенного контроля.

«В ходе таможенного осмотра женщиной были предъявлены наручные часы с украшением в виде пера и маркировкой Boucheron, находившиеся на ее руке», — цитирует агентство пресс-службу Шереметьевской таможни.

В результате экспертизы было установлено, что стоимость часов составляет 11 072 тысячи рублей.

Туристка заявила, что часы были ей подарены во время поездки, а таможенные правила она знает частично.