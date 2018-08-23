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Сбербанк ждет повышения ставки ЦБ до 7,5% в 2018 г со снижением до 7% в 2020 г
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Сбербанк ждет повышения ставки ЦБ до 7,5% в 2018 г со снижением до 7% в 2020 г 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2018 года до 7,5% с плавным снижением до 7% к концу 2020 года, следует из презентации крупнейшего российского банка.
Так, по прогнозу Сбербанка, ключевая ставка ЦБ на конец 2018 года повысится с текущего значений в 7,25% до 7,5%, затем постепенно будет снижаться: на конец 2019 года до 7,25%, на конец 2020 года — до 7%.
Сбербанк ожидает, что инфляция на конец 2018 года составит 3,9%, на конец 2019 года повысится до 4,4%, на конец 2020 года опустится до 4%.
В текущем году регулятор снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, а с апреля взял в этом процессе паузу. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне отмечала, что регулятор ожидает завершения перехода к нейтральной монетарной политике до конца 2019 года, указав, что вероятность перехода к ней уже в 2018 году сильно снизилась. При этом ЦБ при целевой годовой инфляции в 4% оценивает нейтральную ключевую ставку в 6-7% — на 2-3 процентных пункта выше.
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