Сбербанк ждет повышения ставки ЦБ до 7,5% в 2018 г со снижением до 7% в 2020 г

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2018 года до 7,5% с плавным снижением до 7% к концу 2020 года, следует из презентации крупнейшего российского банка.

Так, по прогнозу Сбербанка, ключевая ставка ЦБ на конец 2018 года повысится с текущего значений в 7,25% до 7,5%, затем постепенно будет снижаться: на конец 2019 года до 7,25%, на конец 2020 года — до 7%.

Сбербанк ожидает, что инфляция на конец 2018 года составит 3,9%, на конец 2019 года повысится до 4,4%, на конец 2020 года опустится до 4%.