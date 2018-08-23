Власти США разработали новые правила экспортного контроля

Правительство и конгресс США завершили разработку нового законопроекта, который ужесточает контроль над вложениями иностранного капитала в экономику страны. Также документ предполагает реформирование национальной системы экспортного оружия.

Об этом сообщили двое высокопоставленных представителей администрации США, передаёт ТАСС. По словам одного из чиновников, подготовка этого законопроекта стала ответом на «хищнические инвестиции» в экономику страны. В частности, речь идёт о действиях Китая, уточнил он.

Представитель администрации США сообщил, что правительству и конгрессу страны удалось выработать «чрезвычайно сбалансированный подход» к решению этой проблемы. По его мнению, новый документ позволит не только укрепить режимы контроля над иностранными инвестициями и поставкой экспортной продукции, но и положительно отразиться на всей экономике США.

Второй высокопоставленный чиновник заявил, что разработанный документ, возможно, «величайшая законотворческая победа» администрации Дональда Трампа . Он уточнил, что законопроект был разработан на основе консенсуса между Республиканской и Демократической партиями.

В начале июля США ввели пошлины 25% на китайские товары. Их общая стоимость составила 34 миллиарда долларов. Вторая часть пошлин была введена в четверг, 23 августа. Их общая стоимость — 16 миллиардов долларов.

Власти Китая неоднократно заявляли, что расценивают действия США как начало торговой войны. Министерство коммерции КНР сообщало, что Пекин и Вашингтон провели четыре раунда переговоров в попытке разрешить противоречия. Несмотря на совместное заявление об укреплении торгово-экономического сотрудничества, США отказались от достигнутого консенсуса, сообщали в ведомстве.

В четверг, 23 июля, правительство Китая ввело ответные пошлины 25% на импорт американских товаров, общая стоимость которых составляет 16 миллиардов долларов. Также Пекин сообщил о намерении обжаловать действия США во Всемирной торговой организации (ВТО).

С аналогичной жалобой в ВТО обратилась и Анкара. В начале августа Дональд Трамп вдвое повысил тарифы на сталь и алюминий из Турции.