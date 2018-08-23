Эксперт посоветовал жителям России накапливать валюту «осторожно, не сломя голову»

Существуют все предпосылки для того, чтобы курс рубля продолжал снижаться, однако закупать иностранную валюту россиянам следует очень осторожно, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей

Старший аналитик компании «Альпари» Роман Ткачев пояснил, почему курс доллара сегодня достиг отметки в 69,01 рубля, чего не происходило с 16 марта 2016 года, а также рассказал, к чему стоит готовиться жителям России.

«Не в пользу рубля играют три важных фактора. Первый — это общая слабость валют так называемых развивающихся стран. Падает не только рубль, но и бразильский реал, и турецкая лира, и мексиканский песо. Поскольку Федеральная резервная система США постепенно увеличивает ставку, происходит отток средств с развивающихся рынков. Это общее такое давление происходит», — сказал Ткачев.

Ткачев также считает, что вторым фактором влияния является новое усиление санкций против России после обвинений в том, что наша страна вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году.

«Ну, и третий фактор — это покупки Минфином (валюты — ред). Он на какое-то время приостанавливал покупки в резервы, но вот 17 августа случилась крупная покупка, да и в начале этой недели тоже. Российский Минфин фактически играет против валюты, но преследует свои интересы. Пока все эти факторы остаются в силе, я, не удивлюсь, если доллар поднимется до 70 рублей, а евро — до 80», — пояснил Ткачев.

Ткачев полагает, что рост доллара может произойти еще до конца лета. Однако непростыми могут стать и сентябрь с октябрем. В это время с каникул вернутся члены Конгресса США , которым в ноябре предстоят выборы.

«И понятно, что отдельные конгрессмены в поисках избирателей и набора очков могут позволить себе некие яркие высказывания в отношении России, а еще предложить новые законопроекты или новые санкции. Так что вся эта истерия может продолжаться вплоть до ноября», — отметил аналитик.

Местами рубль может слабеть, но с фундаментальной точки зрения вся российская экономика на данный момент достаточно устойчива.

«У нас сейчас профицитный бюджет, низкий долг, заметные валютные резервы. То есть, после того, как ситуация, скажем так, «устаканится», у нас рубль откатится. Вопрос только — когда именно это произойдет. Пока же факторы не в пользу рубля», — надеется Ткачев.

Эксперт также рассказал, чего ждать гражданам России.

«На прошлой неделе я уже говорил, что надо действовать, как Минфин России — то есть постепенно покупать валюту. А что мы видим сейчас? В банках выросли спреды. И может получиться так, что вы купите (валюту — ред.) слишком дорого. Хотя, повторяю, осенью рубль может еще ослабнуть», — советует аналитик.

Он также добавил, что обычно и сам старается действовать, как министерство финансов России — как сильный игрок на рынке.

«Понятно, что у него информации больше. И мы видим, что он покупает валюту. Пока я бы накапливал валюту, но — осторожно, не сломя голову…» — предостерег Ткачев.

Ранее курс евро вырос до 79,67 рубля по сравнению с уровнем торгов предыдущего дня на момент закрытия. Доллар также повысился до 69 рублей, впервые с весны 2016 года.