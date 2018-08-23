Сколько стоит 1 сентября? Рейтинг доступности «школьного набора» в регионах России

Мы составили стандартные школьные наборы для первоклассников и старшеклассников и сравнили цены на них в пятнадцати городах России: Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижним Новгороде, Севастополе, Симферополе, Краснодаре, Перми, Саратове, Кирове, Самаре, Владивостоке, Челябинске, Омске и Волгограде. Так, первоклассникам в школе точно понадобятся касса цифр и букв, альбом для рисования, акварель, гуашь, кисточки для рисования, наборы цветных и простых карандашей, ножницы для детского творчества, клей-карандаш, клей ПВА, подставка для книг, цветная бумага, цветной картон, обложки для учебников, прописи, 12-листовые тетради с рисунками и обычные, пластилин, пенал, дневник, шариковые ручки и ластики.

У старшеклассников же канцелярский набор более солидный. Им в школе нужны 48-листовые общие тетради с рисунками и без, набор линеек для геометрии, циркуль, блокнот, пенал, корректор, обложки для учебников, папки для черчения, степлер, текстовыделитель, дневник, шариковые ручки, ластик и набор простых карандашей. Не стоит забывать, что и первоклассникам, и старшеклассникам необходимо купить рюкзаки, школьную форму и спортивные костюмы. Журналисты «ФедералПресс» выяснили, что дешевле всего собрать первоклассника в школу в Ростове-на-Дону. Здесь придется потратить в среднем 4596 рублей на мальчика и 5238 рублей на девочку соответственно. На втором месте Красноярск со средней ценой на школьный набор 5190 рублей, а на третьем — Нижний Новгород — 5241 и 5341 рублей соответственно. В семерку самых бюджетных городов для первоклассников вошли Севастополь — 5243 рубля, Симферополь, где стоимость школьного набора составляет примерно 6080 рублей для мальчиков и 7080 рублей для девочек, Краснодар — 6412 и 5682 рублей и Пермь — 6507 и 6707 рублей соответственно.

Меньше всего денег на то, чтобы собрать в школу старшеклассника, понадобится в Симферополе. Там «корзина взрослого школьника» обойдется в 5446 рублей для мальчика и 6446 рублей для девочки. В Перми на школьный набор старшеклассника нужно будет потратить 6559 и 6759 рублей, а в Ростове — 6941 и 6803 рублей. Чуть дороже можно будет купить школьные наборы в Севастополе — за 8096 и 8864 рублей, в Красноярске — за 8438 и 8826 рублей, в Москве — за 8975 рублей и в Нижнем Новгороде — за 9625 и 9452 рублей соответственно.

Больше всех за школьные товары для первоклассников и старшеклассников придется заплатить жителям Волгограда. В этом городе они стоят 15 415 рублей, 19 775 и 20 775 рублей соответственно. На втором месте расположился Омск. Там корзина первоклассника стоит 12 335 и 11 835 рублей, а старшеклассника — 16 084 и 19 638 рублей. Третье место по стоимости школьного набора для первоклассников занимает Челябинск — 10 721 и 9 621 рублей, а для старшеклассников — Владивосток. Здесь родителям придется накупить вещей на сумму 13 318 рублей.

Таким образом самые дорогие школьные наборы и для первоклассников, и для старшеклассников продаются в Волгограде и Омске. Примечательно, что именно в этих регионах самые маленькие потребительские корзины для детей — 9210 и 9273 рублей соответственно (меньше только в Саратовской области — 8707 рублей). А вот среднемесячные зарплаты в Волгоградской и Омской областях ниже средних, если сравнивать их с зарплатами других городов, вошедших в мониторинг — 30 тысяч 626 и 34 тысячи 203 рубля соответственно. Если говорить о городах с самыми дешевыми школьными наборами, то стоит упомянуть Красноярск. Среднемесячная зарплата в Красноярском крае выше среднего — 48 тысяч 057 рублей, так еще и детский прожиточный минимум один из самых больших — 12 тысяч 365 рублей (больше только в Москве — 13 тысяч 787 рублей и в Приморском крае — 13 тысяч 689 рублей). В Ростове-на-Дону продается самый дешевый набор для первоклассника и третий по стоимости набор для старшеклассника. Это совсем неудивительно, ведь среднемесячная зарплата в Ростовской области ниже среднего — 25 тысяч 75 рублей, как и прожиточный минимум для детей составляет 10 тысяч 111 рублей.

В Москве же самая большая среднемесячная зарплата — 81 тысяча 064 рубля и самая дорогая потребительская корзина для детей — 13 тысяч 787 рублей, но здесь не самые дорогие школьные наборы. По стоимости «канцелярки» и школьной формы для малышей столица России занимает лишь восьмое место в топе самых дорогих городов. А школьные наборы для старшеклассников здесь покупать очень даже выгодно: Москва занимает шестую строчку в топе бюджетных городов России.