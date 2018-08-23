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«Транснефть» понизила план прокачки по нефтепроводу Заполярье-Пурпе на 2018 год до 6 млн тонн
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«Транснефть» понизила план прокачки по нефтепроводу Заполярье-Пурпе на 2018 год до 6 млн тонн 

Rambler News Service 1 час назад
«Транснефть» рассчитывает транспортировать по нефтепроводу Заполярье — Пурпе в 2018 году до 6 млн тонн нефти, по нефтепроводу «Куюмба-Тайшет» — до 3 млн тонн, говорится в корпоративном журнале «Трубопроводный транспорт нефти».
«В 2018 году планируется транспортировать по системе Заполярье — Пурпе до 6 млн тонн нефти. При этом пропускная способность нефтепровода составляет 16 млн тонн в год. Производительность нефтепровода (Куюмба — Тайшет) — 8,6 млн тонн. В текущем году по нему планируется транспортировать до 3 млн тонн», — говорится в сообщении.
В январе текущего года «Транснефть» сообщала, что планирует увеличить транспортировку нефти по нефтепроводу Заполярье — Пурпе в 2018 году в 3,5 раза по сравнению с показателем 2017 года — до 11 млн тонн (транспортировка нефти по нефтепроводу в 2017 году составила 3,165 млн тонн). Транспортировка нефти по нефтепроводу Куюмба — Тайшет ожидалась в объеме 2,9 млн тонн против 872,7 тыс. тонн по итогам прошлого года (рост в 3,3 раза).
Магистральный нефтепровод Заполярье — Пурпе предназначен для приема в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» сырья с месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края.
Магистральный нефтепровод (МН) Куюмба — Тайшет предназначен для транспортировки нефти с Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений Красноярского края в трубопроводную систему ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан).
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