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Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 1,00%
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Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 1,00% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов коммуникаций, банковских услуг и биомедицинских технологий.
На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 подорожал на 1,00%, достигнув 3-летнего максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd (TA:BEZQ), которые подорожали на 31,9 п. (7,98%), закрывшись на отметке в 431,9. Котировки Mizrahi Tefahot (TA:MZTF) выросли на 203,00 п. (3,15%), завершив торги на уровне 6.655,000. Бумаги Bank Hapoalim (TA:POLI) выросли в цене на 68,0 п. (2,68%), закрывшись на отметке 2.604,000.
Лидерами падения стали акции Elbit Systems Ltd (TA:ESLT), цена которых упала на 830,000 п. (1,83%), завершив сессию на отметке 44.550,0000. Акции Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TA:TEVA) поднялись на 138,000 п. (1,55%), закрывшись на уровне 8.790,000, а Gazit Globe Ltd (TA:GZT) снизились в цене на 33,00 п. (0,99%) и завершили торги на отметке 3.305,000.
На Тель-Авивской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (287) превысило количество закрывшихся в минусе (104), а котировки 18 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,04%, или 0,03, достигнув отметки $67,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,12%, или 0,09, до $74,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,61%, или 7,30, до отметки $1.196,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/ILS выросла на 0,21% до 3,6381, а котировки EUR/ILS повысились на 0,01%, достигнув отметки 4,2112.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,33% до 95,31.
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