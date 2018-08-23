В Калининграде может появиться биржа для торговли ценными бумагами попавших под санкции компаний 

В Калининградом офшоре могут создать отдельную биржу для ценных бумаг российских компаний, попавших под санкции. Об этом, ссылаясь на слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, сообщает «Коммерсант».
"Закон о специальных административных районах подразумевает в том числе создание инфраструктуры для листинга. Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать бумаги таких компаний. Почему бы им не дать возможность это сделать", — сказал Моисеев.
Также эксперты отметили, что приобрести бумаги таких компаний можно и сейчас — акции трёх предприятий свободно торгуются на Московской бирже. На новой торговой площадке планируется размещать только новые выпуски.
Ранее сообщалось, что резидентами Калининградского офшора смогут стать только иностранные юрлица. Законопроект о создании специального административного района в Калининграде Госдума приняла в июле 2018 года.