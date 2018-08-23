Повышение ключевой ставки ЦБ огорчит только США

Повышение ключевой ставки будет предпринято ЦБ только в том случае, если санкции против России перейдут из фазы, которая не слишком сильно затрагивает экономическую жизнь нашей страны, в фазу, которая оказывает существенное влияние на российскую экономику, считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС ‍Сергей Хестанов.

Повышение ключевой ставки Центробанка

Сбербанк изменил прогноз по уровню ключевой ставки на 2018-2020 годы. Теперь в банке ожидают повышения ключевой ставки Банка России к концу 2018 года до 7,5% с последующим плавным снижением до 7% к концу 2020 года. Что касается инфляции, то в Сбербанке ожидают ее увидеть на уровне 3,9% в конце 2018 года, повышение до 4,4% на конец 2019 года и ниже 4% к 2020 году.

«Теоретически по ключевой ставке можно предположить подобный сценарий. Но скорее всего, такие действия будут предприняты только в том случае, если санкции перейдут из фазы, которая не слишком сильно затрагивает экономическую жизнь нашей страны в фазу, которая оказывает существенное влияние на российскую экономику. До сих пор, несмотря на громкие заявления со стороны США, существенного снижения нашего денежного потока из-за санкций так и не произошло.

Если давление усилится, то в качестве одной из мер противодействия можно рассматривать повышение ставки. Но мне кажется, что этот сценарий пока стоит на паузе, и острой необходимости повышать ставку, сейчас нет. Первые серьезные санкции могут заработать в октябре 2018 года, хотя их могут и вновь перенести. Текущие истории с обвалом рубля стоит воспринимать скорее как эмоциональную реакцию рынка на заявления о санкциях», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Ранее эксперты уже обращали внимание, что жесткие санкции против российских банков несут в себе дополнительные риски и для экономики США, и для мировой экономики в целом. Именно поэтому их не так легко утвердить. Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценил вероятность принятия санкций без изменений в документе в 5%, отметив, что Минфин США ранее уже дважды давал отрицательное заключение на подобные инициативы.

Значение денежных показателей для ЦБ В данном случае повышение ключевой ставки может стать защитным механизмом для российской экономики. ‍Сергей Хестанов называет такое решение стандартной мерой, отмечая, что многие Центробанки так делают. Дискуссионным вопросом остается лишь уровень изменения ставки, но в нынешнем контексте цифры, озвученные Сбербанком, по мнению эксперта, смотрятся достаточно правдоподобно. При этом их никто не мешает скорректировать, если обстановка того потребует.

«Прогноз Сбербанка укладывается в русло представления ЦБ о том, как надо участвовать в управлении экономикой. Регулятор не выходит за рамки чисто денежной сферы, полагая, что если он будет проводить какие-то манипуляции в области денежной сферы, то этим и ограничивается его миссия в управлении экономикой и народным хозяйством.

Хотя на самом деле регулятор должен быть нацелен не только на то, чтобы приводить в порядок денежные показатели, а чтобы с помощью денежных показателей воздействовать на экономику в сторону ее стимулирования, создания рабочих мест и повышение темпов роста. И высокая ключевая ставка здесь только мешает бизнесу.