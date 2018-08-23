Ещё
Валюты стран бывшего СССР: у белорусского рубля есть повод для лидерства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.71
+0.13 Золото
1189.38
–0.17 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1561
+0.0034
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Валюты стран бывшего СССР: у белорусского рубля есть повод для лидерства 

Вести Экономика 31 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». За неделю с 15 по 22 августа валюты стран СНГ и постсоветского пространства двигались разнонаправленно. На развивающихся рынках новостной фон стал спокойнее после сообщений о начале мер по стабилизации на валютном рынке Турции и о плавном укреплении курса юаня Народным банком Китая, с одной стороны.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] С другой стороны, по оценкам Альпари, нервозности валютам постсоветских стран добавляло падение российского рубля, связанное, прежде всего, с ожиданием введения новых санкций США с 22 августа. Так как Россия, Китай и Турция являются важными торгово-экономическими партнерами многих стран Евразии, неудивительно, что к состоянию их национальных валют приковано внимание всего постсоветского пространства.
Сильнее всего за неделю упали к доллару киргизский сом (-1,56%), российский рубль (-1,43%) и украинская гривна (-1,36%). Подешевели к американской валюте молдавский лей (-0,96%), узбекский сум (-0,35%), а таджикский сомони потерял только 0,03% стоимости. Российский рубль упал так сильно даже не столько из-за ожиданий санкций, которые для России давно не новость, сколько из-за возобновления Минфином РФ покупок валюты на бирже при слабом рубле. Совсем недавно пришла новость, что Минфин прекращает покупать валюту до конца сентября, и это, вероятно, поможет в дальнейшем рублю отыграть падение.
Падение киргизского сома, скорее всего, вызвано нервной реакцией на падение рубля, ведь Россия является важнейшим торговым партнером Кыргызстана. Украинская гривна упала на ожиданиях очередного транша кредита от МВФ. Киев хотел бы получить новый транш в $2 млрд, в то время как МВФ условиям для предоставления транша ставит переход к рыночному формированию цен на газ для населения, что повысит цены не менее чем на 30%. Киев также намерен просить МВФ о новой программе помощи на сумму в $10 млрд уже в 2019 году, когда завершится действующая программа сотрудничества с Международным валютным фондом. Однако МВФ пока хранит молчание.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Важным событием недели на пространстве ЕАЭС стала новость о смене правительства Белоруссии. В отставку ушли премьер-министр Андрей Кобяков, возглавлявший до этого правительство Белоруссии более трех лет, а также вице-премьеры и несколько министров. Новым премьером страны стал 49-летний Сергей Румас, ранее возглавлявший Банк развития Республики Беларусь. Подлинные причины отставки ключевых фигур правительства Белоруссии неясны, однако, можно предположить, что реальными причинами отставки стало непопулярное в народе решение о повышении пенсионного возраста, а также пробуксовка политики приватизации госпредприятий.
Не исключено, что требование о замене правительства или, как минимум, его ключевых фигур, могло быть выдвинуто Белоруссии со стороны МВФ, к которому страна, пережившая недавний кризис с тяжелыми последствиями для экономики, недавно обращалась за кредитом. В этом контексте назначение премьером Сергея Румаса, выступающего за более динамичную приватизацию и более активное привлечение иностранных, прежде всего, западных инвестиций в страну, выглядит вполне логично. На этом фоне белорусский рубль перестал следовать в фарватере российского рубля и укрепился за неделю на 0,6%, став вторым за неделю лидером роста.
А главным лидером роста за неделю стал грузинский лари, прибавивший почти 2%, что могло быть связано с некоторой стабилизацией турецкой лиры, а Турция является значимым экономическим партнером для Грузии. На фоне дорожающей нефти и информации о том, что Национальный банк Казахстана изменит методику формирования официальных обменных курсов тенге к доллару и евро вырос казахстанский тенге на 0,24%. Армянский драм за неделю показал рост к доллару, но всего на 0,06%. Азербайджанский манат по-прежнему сохранял нейтралитет и не изменился к американской валюте.
Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари
Вести Экономика: последние новости
Топ-5 прогнозов о том, какими будут три новых iPhone Юань успешно противостоит доллару уже пятый день подряд Акции "Мечела" резко подорожали после публикации отчетности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решит судьбу пенсий191
ЦБ спас рубль174
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы514
Новости партнеров
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение