Валюты стран бывшего СССР: у белорусского рубля есть повод для лидерства

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». За неделю с 15 по 22 августа валюты стран СНГ и постсоветского пространства двигались разнонаправленно. На развивающихся рынках новостной фон стал спокойнее после сообщений о начале мер по стабилизации на валютном рынке Турции и о плавном укреплении курса юаня Народным банком Китая, с одной стороны.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] С другой стороны, по оценкам Альпари, нервозности валютам постсоветских стран добавляло падение российского рубля, связанное, прежде всего, с ожиданием введения новых санкций США с 22 августа. Так как Россия, Китай и Турция являются важными торгово-экономическими партнерами многих стран Евразии, неудивительно, что к состоянию их национальных валют приковано внимание всего постсоветского пространства.

Сильнее всего за неделю упали к доллару киргизский сом (-1,56%), российский рубль (-1,43%) и украинская гривна (-1,36%). Подешевели к американской валюте молдавский лей (-0,96%), узбекский сум (-0,35%), а таджикский сомони потерял только 0,03% стоимости. Российский рубль упал так сильно даже не столько из-за ожиданий санкций, которые для России давно не новость, сколько из-за возобновления Минфином РФ покупок валюты на бирже при слабом рубле. Совсем недавно пришла новость, что Минфин прекращает покупать валюту до конца сентября, и это, вероятно, поможет в дальнейшем рублю отыграть падение.

Падение киргизского сома, скорее всего, вызвано нервной реакцией на падение рубля, ведь Россия является важнейшим торговым партнером Кыргызстана. Украинская гривна упала на ожиданиях очередного транша кредита от МВФ . Киев хотел бы получить новый транш в $2 млрд, в то время как МВФ условиям для предоставления транша ставит переход к рыночному формированию цен на газ для населения, что повысит цены не менее чем на 30%. Киев также намерен просить МВФ о новой программе помощи на сумму в $10 млрд уже в 2019 году, когда завершится действующая программа сотрудничества с Международным валютным фондом. Однако МВФ пока хранит молчание.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Важным событием недели на пространстве ЕАЭС стала новость о смене правительства Белоруссии. В отставку ушли премьер-министр Андрей Кобяков , возглавлявший до этого правительство Белоруссии более трех лет, а также вице-премьеры и несколько министров. Новым премьером страны стал 49-летний Сергей Румас , ранее возглавлявший Банк развития Республики Беларусь. Подлинные причины отставки ключевых фигур правительства Белоруссии неясны, однако, можно предположить, что реальными причинами отставки стало непопулярное в народе решение о повышении пенсионного возраста, а также пробуксовка политики приватизации госпредприятий.

Не исключено, что требование о замене правительства или, как минимум, его ключевых фигур, могло быть выдвинуто Белоруссии со стороны МВФ, к которому страна, пережившая недавний кризис с тяжелыми последствиями для экономики, недавно обращалась за кредитом. В этом контексте назначение премьером Сергея Румаса, выступающего за более динамичную приватизацию и более активное привлечение иностранных, прежде всего, западных инвестиций в страну, выглядит вполне логично. На этом фоне белорусский рубль перестал следовать в фарватере российского рубля и укрепился за неделю на 0,6%, став вторым за неделю лидером роста.

А главным лидером роста за неделю стал грузинский лари, прибавивший почти 2%, что могло быть связано с некоторой стабилизацией турецкой лиры, а Турция является значимым экономическим партнером для Грузии. На фоне дорожающей нефти и информации о том, что Национальный банк Казахстана изменит методику формирования официальных обменных курсов тенге к доллару и евро вырос казахстанский тенге на 0,24%. Армянский драм за неделю показал рост к доллару, но всего на 0,06%. Азербайджанский манат по-прежнему сохранял нейтралитет и не изменился к американской валюте.