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«Новатэк» может направить на дивиденды за первое полугодие 28,1 млрд рублей
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«Новатэк» может направить на дивиденды за первое полугодие 28,1 млрд рублей 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: 75.RU
Совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере 9,25 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Всего на выплату дивидендов может быть направлено 28,086 млрд рублей, что на 33,1% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2017 года.
«На выплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого полугодия 2018 года рекомендовано направить 28,086 млрд рублей. Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,25 рубля, что на 33,1% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2017 года», — говорится в сообщении.
Внеочередное собрание акционеров, которое должно принять решение о выплате дивидендов, состоится 28 сентября 2018 года. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 4 сентября 2018 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 10 октября 2018 года.
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