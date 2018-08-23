«Эксперт РА» присвоил МОЭК рейтинг на уровне ruАА-, прогноз стабильный

Кредитный рейтинг впервые присвоен МОЭК российским агентством. МОЭК является дочерней компанией «Газпром энергохолдинга». Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение от ТЭЦ и котельных "Мосэнерго" и собственных источников теплоснабжения. Агентством положительно оцениваются монопольные рыночные позиции компании и ее важное значение как элемента коммунальной инфраструктуры Москвы.

Как отмечается в материалах агентства, МОЭК исторически поддерживает невысокий уровень долговой нагрузки. По состоянию на 30 июня он характеризовался соотношением долга к EBITDA менее 1,5. Структура кредиторов МОЭК диверсифицирована — на конец первого полугодия доля крупнейшего кредитора — Сбербанка — в пассивах компании составляла 6%. «Эксперт РА» позитивно оценивает возможности компании по увеличению кредитного портфеля. При этом МОЭК не подвержена валютным рискам ввиду полностью номинированного в рублях долга и отсутствия существенных валютных операций.

Качество корпоративного управления и риск-менеджмента оценивается «Эксперт РА» умеренно позитивно, уровень информационной прозрачности и проработка стратегического обеспечения, по оценкам агентства, находится на высоком уровне.

По словам управляющего директора МОЭК Дениса Башука, получение рейтинга даст возможность выйти на рынок корпоративного кредитования на хорошей позиции, чтобы сконцентрироваться на повышении финансовой стабильности, росте эффективности производственной деятельности и внедрении новых технологий.

В июне Башук сообщал журналистам, что МОЭК планирует первое в своей истории размещение облигаций на 5 миллиардов рублей, со сроком обращения до пяти лет. Компания рассчитывает на ставку ниже, чем привлечение кредитов в банках, и может выйти на рынок уже в этом году.