Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 0,38%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов продовольствия, банковских услуг и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подешевел на 0,38%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP), которые подорожали на 0,86 п. (2,37%), закрывшись на отметке в 37,22. Котировки CCC (WA:CCCP) выросли на 4,20 п. (1,90%), завершив торги на уровне 224,80. Бумаги Kruk (WA:KRU) выросли в цене на 3,80 п. (1,84%), закрывшись на отметке 210,00.

Лидерами падения стали акции Pgnig sa (WA:PGN), цена которых упала на 0,16 п. (2,86%), завершив сессию на отметке 5,44. Акции Dino Polska SA (WA:DNP) поднялись на 2,30 п. (2,43%), закрывшись на уровне 92,30, а Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW) снизились в цене на 1,74 п. (2,30%) и завершили торги на отметке 74,00.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (209) превысило количество закрывшихся в минусе (193), а котировки 210 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,84%, или 1,25, достигнув отметки $69,08 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,82%, или 1,36, до $76,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 1,66%, или 19,80, до отметки $1.213,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,33% до 4,2755, а котировки USD/PLN упали на 1,11%, достигнув отметки 3,6764.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,58% до 95,00.