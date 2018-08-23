Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,95%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов девелоперских компаний, банковских услуг и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 0,95%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Grupa lotos sa (WA:LTSP), которые подорожали на 2,80 п. (4,14%), закрывшись на отметке в 70,40. Котировки Bz wbk (WA:BZW) выросли на 10,00 п. (2,70%), завершив торги на уровне 380,00. Бумаги mBank (WA:MBK) выросли в цене на 10,60 п. (2,70%), закрывшись на отметке 403,40.

Лидерами падения стали акции Kruk (WA:KRU), цена которых упала на 10,60 п. (4,89%), завершив сессию на отметке 206,20. Акции Energa SA (WA:ENGP) поднялись на 0,18 п. (2,13%), закрывшись на уровне 8,29, а Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP) снизились в цене на 0,74 п. (1,99%) и завершили торги на отметке 36,36.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (220) превысило количество закрывшихся в минусе (208), а котировки 198 акций практически не изменились.

Котировки акций Grupa lotos sa (WA:LTSP) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,14%, 2,80 п., и завершили торги на отметке 70,40. Котировки акций Energa SA (WA:ENGP) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 2,13%, 0,18 п., и завершили торги на отметке 8,29.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,25%, или 0,17, достигнув отметки $67,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,12%, или 0,09, до $74,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,76%, или 9,20, до отметки $1.194,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,41% до 4,2883, а котировки USD/PLN повысились на 0,73%, достигнув отметки 3,7092.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 95,41.