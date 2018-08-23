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Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,08%
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Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,08% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов табачной промышленности, деревопереработки и медицинского оборудования и услуг.
На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 подешевел на 0,08%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Capita PLC (LON:CPI), которые подорожали на 2,75 п. (1,90%), закрывшись на отметке в 147,35. Котировки Old Mutual Ltd (LON:OMU) выросли на 2,24 п. (1,41%), завершив торги на уровне 160,98. Бумаги Ferguson Plc (LON:FERG) выросли в цене на 72,00 п. (1,19%), закрывшись на отметке 6.129,00.
Лидерами падения стали акции Imperial Brands PLC (LON:IMB), цена которых упала на 79,00 п. (2,70%), завершив сессию на отметке 2.844,50. Акции Anglo American PLC (LON:AAL) поднялись на 40,60 п. (2,58%), закрывшись на уровне 1.536,00, а Fresnillo PLC (LON:FRES) снизились в цене на 22,60 п. (2,39%) и завершили торги на отметке 924,20.
На Лондонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1004) превысило количество закрывшихся в плюсе (999), а котировки 338 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,73%, или 8,80, достигнув отметки $1.194,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,28%, или 0,19, до $67,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,15%, или 0,11, до отметки $74,67 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,72% до 1,2818, а котировки EUR/GBP повысились на 0,40%, достигнув отметки 0,9018.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 95,44.
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