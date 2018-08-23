Аналитики сочли вероятным прогноз Сбербанка по повышению ключевой ставки ЦБ РФ

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Банк России на ближайшем заседании совета директоров может принять решение о повышении ключевой ставки, считают отпрошенные РИА Новости аналитики. Такой сценарий они связали с возросшими инфляционными рисками, ослаблением рубля и влиянием, которое может оказать очередной пакет западных санкций.

В четверг Сбербанк опубликовал аналитические материалы по своей финансовой отчетности за второй квартал 2018 года. В них банк спрогнозировал увеличение ключевой ставки ЦБ на конец 2018 года с текущего значения в 7,25% до 7,5% и дальнейшее ее постепенное снижение: на конец 2019 года до 7,25%, на конец 2020 года — до 7%.

"Это весьма вероятный сценарий в свете происходящих событий на рынке и в экономике: атака на валюты развивающихся рынков, санкции, резкое ослабление рубля. В этих условиях банки повышают, в независимости от того, были ли у них заявленные намерения, ставку, в этом контексте одно повышение ставок более вероятно, хотя оно не гарантированно", — сказал РИА Новости главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах

При этом аналитик отметил, что если решение о повышении ставки все-таки будет принято, случиться это может уже в сентябре. Такое решение окажет положительный эффект на рубль, однако на работе финансового рынка скажется нейтрально. «Если ЦБ начнет повышать дальше, если атака будет усиливаться, в том числе, на развивающиеся рынки, если повышение будет не 0,25 процентного пункта, а существенно больше на общем фоне, вот тогда это затронет рынок», — заключил Табах.

Сентябрьское увеличение ставки допустил и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий . По мнению аналитика, рост может составить 0,25 процентного пункта. «Основная причина возможного разворота тенденции ключевой ставки — возросшие инфляционные риски из-за существенного ослабления рубля. Повышение ключевой ставки будет способствовать укреплению рубля и снижению инфляции», — считает Осадчий.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

В текущем году регулятор снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, а с апреля взял в этом процессе паузу. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне отмечала, что регулятор ожидает завершения перехода к нейтральной монетарной политике до конца 2019 года, указав, что вероятность перехода к ней уже в 2018 году сильно снизилась. При этом ЦБ при целевой годовой инфляции в 4% оценивает нейтральную ключевую ставку в 6-7% — на 2-3 процентных пункта выше.

Однако, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова придерживается противоположного мнения — говорить о возможном повышении ключевой ставки пока преждевременно, считает она. Аналитик не допускает ее увеличения как в этом, так и в следующем году. «У ЦБ на данный момент коммуникация, что они собираются еще ключевую ставку двигать вниз, у них остается три заседания до конца года. Трех заседаний достаточно, чтобы изменить коммуникацию, подготовить рынок к тому, что снижения ставки не будет. Но двигать ставку наверх, я считаю, абсолютно нецелесообразно. Сейчас до 2019 года представить себе повышение ставки для меня — странный сценарий», — заметила Орлова.

В среду, 22 августа, давление на рубль усилилось на ряде факторов, в первую очередь в ожидании введения США санкций против РФ по «делу Скрипалей». Администрация США 8 августа анонсировала новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По первому пакету речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.