23 августа. Главное за минуту: Банк России спасает тонущий рубль, ВТБ заказал правку законов в свою пользу

Банк России вынужден был экстренно спасать обваливающийся рубль. Регулятор принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 23 августа до конца сентября 2018 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ. Мораторий на покупку валюты может быть продлен и дальше «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», поясняет регулятор. ЦБ вмешался, когда биржевой курс доллара на торгах 23 августа преодолел отметку в 69 рублей, а евро приблизился вплотную к отметке 80. Достигнутые в ходе торгов курсовые максимумы — 69,01 рубля за доллар и 79,77 рубля за евро. После обнародования решения ЦБ рубль начал резко укрепляться, откатившись к 67,6 за доллар и 78,2 за евро.

ВТБ заказал юристам полезные для банка поправки к законодательству. ВТБ впервые в российской практике публично раскрыл подробности закупки юридических услуг, направленных на правку законов, в которой заинтересована кредитная организация. Сведения о закупке банком «юридических услуг по сопровождению обсуждения и принятия… поправок в целях совершенствования законодательства» опубликованы в единой информационной системе закупок. Сделка стоимостью 46,5 млн рублей осуществлена по закону о закупках госкомпаний. Хотя в принципе о том, что наличие больших денег и полезных связей в органах власти в некоторых государствах позволяет принимать нужные вам законы, мы догадывались и раньше.

• Ставки по вкладам в банковской системе России стабилизировались, не демонстрируя ни падения, ни роста. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду августа составила 6,32%, не изменившись по сравнению с показателем за первую декаду месяца. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России. Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня текущего года — 6,05%. Такую бы стабильность рублю.