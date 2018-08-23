Отчётность как повод для фиксации? 

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика» Сбербанк опубликовал результаты за второй квартал 2018г. по МСФО. Анализирует Дмитрий Александров, заместитель генерального директора по инвестициям ИК УНИВЕР Капитал.
Отчётность Сбербанка радует. Чистая прибыль за квартал превысила 215 млрд рублей — плюс 16% к прошлому году.
Процентный доход вырос. Чистая процентная маржа сократилась лишь незначительно и находится на уровне 5,8% — отличный результат в условиях снижения ключевой и рыночных ставок.
Естественно, что этот игрок — ключевой бенефициар консолидации сектора и может позволить себе выбирать лучших клиентов в корпоративном сегменте, не рискуя при этом потерять лояльный спрос в рознице, даже предлагая существенный дисконт в ставках по сравнению с ближайшими «конкурентами», в том числе входящими теперь в периметр ФКБС (стоимость розничных депозитов упала до 4,6%). В итоге происходит наращивание портфеля (и активов) без ухудшения качества: корпоративный и розничный сегменты кредитования прибавили оба более 6%.
Тем не менее, отчётность отчётностью, а рынок может диктовать свои условия — акции Сбербанка продолжают оставаться под давлением из-за того, что в них исторически сосредоточены значительные активы нерезидентов и сохраняющиеся санкционные риски никуда не исчезают, скорее даже становятся всё менее расплывчатыми по мере приближения сентября и завершения каникул в Конгрессе и сенате США. Эти инвесторы особенно чувствительны к потенциальным ограничениям для компании, а сами акции Сбербанка в значительной мере являются в их портфелях олицетворением российского рынка в целом, поскольку наиболее ликвидны и именно через них осуществляется часто вход. Так что продажи и уход ниже 178 рублей за обыкновенную акцию, к сожалению, вполне объективная реальность.
Сегодня мы видели явные вынужденные продажи, закрывающие длинные позиции в бумаге, так что отскок не исключён, но и выход из неё явно не закончен. Вместе с тем, текущая капитализация соответствует коэффициенту 1,13 к капиталу и 4,8 к прибыли. Ещё недавно эти цифры были на 30-45% выше и если тогда это казалось необоснованной перекупленностью, то теперь стремится к необоснованной перепроданности.
Естественно, что жёсткие санкции и гипотетический арест счетов, в том числе ключевых клиентов, могут привести и к начислению резервов, и к снижению операционной активности. Но в ближайшем будущем это скорее стресс-тест, нежели базовый сценарий.
Вместе с тем, текущая ситуация даст хорошую возможность для входа в качественный актив, только надо быть аккуратным и не торопиться, делая это поэтапно.