Отчётность как повод для фиксации?

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика» Сбербанк опубликовал результаты за второй квартал 2018г. по МСФО. Анализирует Дмитрий Александров , заместитель генерального директора по инвестициям ИК УНИВЕР Капитал.

Отчётность Сбербанка радует. Чистая прибыль за квартал превысила 215 млрд рублей — плюс 16% к прошлому году.

Процентный доход вырос. Чистая процентная маржа сократилась лишь незначительно и находится на уровне 5,8% — отличный результат в условиях снижения ключевой и рыночных ставок.

Естественно, что этот игрок — ключевой бенефициар консолидации сектора и может позволить себе выбирать лучших клиентов в корпоративном сегменте, не рискуя при этом потерять лояльный спрос в рознице, даже предлагая существенный дисконт в ставках по сравнению с ближайшими «конкурентами», в том числе входящими теперь в периметр ФКБС (стоимость розничных депозитов упала до 4,6%). В итоге происходит наращивание портфеля (и активов) без ухудшения качества: корпоративный и розничный сегменты кредитования прибавили оба более 6%.

Тем не менее, отчётность отчётностью, а рынок может диктовать свои условия — акции Сбербанка продолжают оставаться под давлением из-за того, что в них исторически сосредоточены значительные активы нерезидентов и сохраняющиеся санкционные риски никуда не исчезают, скорее даже становятся всё менее расплывчатыми по мере приближения сентября и завершения каникул в Конгрессе и сенате США . Эти инвесторы особенно чувствительны к потенциальным ограничениям для компании, а сами акции Сбербанка в значительной мере являются в их портфелях олицетворением российского рынка в целом, поскольку наиболее ликвидны и именно через них осуществляется часто вход. Так что продажи и уход ниже 178 рублей за обыкновенную акцию, к сожалению, вполне объективная реальность.

Сегодня мы видели явные вынужденные продажи, закрывающие длинные позиции в бумаге, так что отскок не исключён, но и выход из неё явно не закончен. Вместе с тем, текущая капитализация соответствует коэффициенту 1,13 к капиталу и 4,8 к прибыли. Ещё недавно эти цифры были на 30-45% выше и если тогда это казалось необоснованной перекупленностью, то теперь стремится к необоснованной перепроданности.

Естественно, что жёсткие санкции и гипотетический арест счетов, в том числе ключевых клиентов, могут привести и к начислению резервов, и к снижению операционной активности. Но в ближайшем будущем это скорее стресс-тест, нежели базовый сценарий.

Вместе с тем, текущая ситуация даст хорошую возможность для входа в качественный актив, только надо быть аккуратным и не торопиться, делая это поэтапно.