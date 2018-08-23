Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 1,00%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов производителей напитков, деревопереработки и строительства.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares поднялся на 1,00%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Brasseries maroc (CS:SBM), которые подорожали на 200,00 п. (7,14%), закрывшись на отметке в 3.000,000. Котировки Smi (CS:SMI) выросли на 103,00 п. (5,96%), завершив торги на уровне 1.830,000. Бумаги Saham Assurance (CS:SAH) выросли в цене на 60,0 п. (4,17%), закрывшись на отметке 1.500,000.

Лидерами падения стали акции Stokvis nord (CS:SNA), цена которых упала на 0,93 п. (5,33%), завершив сессию на отметке 16,51. Акции Stroc Industrie (CS:STR) поднялись на 1,30 п. (4,64%), закрывшись на уровне 26,70, а Involys (CS:INV) снизились в цене на 3,80 п. (3,13%) и завершили торги на отметке 117,50.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Котировки акций Involys (CS:INV) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 3,13%, 3,80 п., и завершили торги на отметке 117,50.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,21%, или 0,14, достигнув отметки $67,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,16%, или 0,12, до $74,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,78%, или 9,40, до отметки $1.193,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,36% до 10,9420, а котировки USD/MAD повысились на 0,04%, достигнув отметки 9,4730.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,57% до 95,54.