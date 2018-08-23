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Новосибирская сеть кондитерских Kuzina начинает продажу франшиз
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Новосибирская сеть кондитерских Kuzina начинает продажу франшиз 

Особое блюдо 39 минут назад
Фото: Особое блюдо
Владельцы кондитерских Kuzina объявили о начале продаж франшиз проекта. Паушальный взнос составит пол миллиона рублей Владельцы кондитерских Kuzina объявили о начале продаж франшиз проекта. Паушальный взнос составит полмиллиона рублей.
«Несмотря на высокую конкуренцию среди кондитерских и кофе на вынос, у Kuzina есть большой потенциал для развития. Мы предлагаем качественный и понятный продукт, доступный для большинства гостей, при этом стандарты качества и выгодные предложения заставляют возвращаться гостей именно к нам. Франчайзинг — это наиболее быстрый путь для экспансии, поэтому, после тщательного анализа рынка и конкурентов, мы приняли решение выйти на рынок франшиз. Приоритетным направлением развития франшизы Kuzina является Москва и Московская область», — рассказала управляющий партнер компании Евгения Головкова.
По данным пресс-службы компании, паушальный взнос составляет 600000 рублей на первую кондитерскую и 500000 рублей на вторую и последующие. Открытие одной кондитерской потребует инвестиций в размере 5 миллионов рублей.
В компании также отмечают, что франшизы будут продаваться предпринимателям, которые имеют достаточное количество средств для открытия не менее трех магазинов-кондитерских за первый год.
Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2003 году в Новосибирске. Сейчас в сети работают 38 кондитерских в Москве, Новосибирске, Барнауле и Миннеаполисе (США).
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