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15 самых странных картин, проданных за бешеные деньги
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15 самых странных картин, проданных за бешеные деньги 

BigPikcha.ru 59 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
Казимир Малевич говорил, что «Черный квадрат» он написал, находясь под воздействием «космического сознания». Мы не знаем, под воздействием чего находились авторы этих картин и уж точно — что заставляло покупателей выкладывать за них такие деньги. Или мы ничего не понимаем в искусстве?
1. Лучо Фонтана. «Пространственная концепция. Ожидание» — 1,5 млн долларов.
2. Герхард Рихтер. «Кроваво-красное зеркало» — 1,1 млн долларов.
3. Эльсуорт Келли. «Зеленое белое» — 1,6 млн долларов.
4. Блинки Палермо. «Без названия» — 1,7 млн долларов.
5. Эльсуорт Келли. «Ковбой» — 1,7 млн долларов.
6. Жоан Миро. «Собака» — 2,2 млн долларов.
7. Барнетт Ньюман. «Белый огонь I» — 3,8 млн долларов.
8. Кристофер Вул. «Синий дурак» — 5 млн долларов.
9. Марк Ротко. «Без названия» — 28 млн долларов.
10. Кристофер Вул. «Восстание» — 29,9 млн долларов.
11. Барнетт Ньюман. «Onement VI» — 43,8 млн долларов.
12. Сай Твомбли. «Без названия» — 69,6 млн долларов.
13. Барнетт Ньюман. «Черный огонь I» — 84,2 млн долларов.
14. Марк Ротко. «Оранжевый, красный, желтый» — 86,9 млн долларов.
15. Барнетт Ньюман. «Свет Анны» — 105,7 млн долларов.
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