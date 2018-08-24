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Инфографика: как обезопасить свой банк
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Инфографика: как обезопасить свой банк 

Банки.ру 29 минут назад
Фото: Банки.ру
Финансовые организации работают с «живыми» деньгами и обрабатывают огромное количество трансакций, именно поэтому они неизменно привлекают наиболее продвинутых киберпреступников. Вооружившись вредоносным программным обеспечением, злоумышленники не отказываются как от «легкой добычи» (рядовых клиентов), так и от очень сложных, но прибыльных целей — самих поставщиков финансовых услуг.
По данным «Лаборатории Касперского», больше половины компаний в мире уверены, что самое слабое звено в их системе информационной безопасности — люди. В 2017 году в половине случаев (46% киберинцидентов) немалую роль сыграли невнимательные или недостаточно осведомленные сотрудники. При этом даже простейшая успешная DDoS-атака на сайт небольшого банка может стоить ему более 100 тыс. долларов США, для крупного банка цифры варьируются от нескольких миллионов долларов.
Портал Банки.ру рассказывает и показывает, из каких систем защиты должна состоять идеальная система безопасности банка, снижающая расходы от кибератак до минимума. Что таит в себе каждая из угроз и с помощью каких решений с ней можно справиться — в нашей инфографике.
Банки.ру: последние новости
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