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Bloomberg: Илон Маск нанял банк Morgan Stanley для консультаций по выкупу акций Tesla
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Bloomberg: Илон Маск нанял банк Morgan Stanley для консультаций по выкупу акций Tesla 

ТАСС 57 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Глава Tesla Илон Маск нанял специалистов американского банка Morgan Stanley для оказания ему консультативной помощи в вопросе выкупа акций этой компании с целью превращения ее в частное предприятие закрытого типа. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.
Оно уточняет, что консультанты Morgan Stanley будут помогать не Tesla, а именно Маску в этом предприятии. Банк в четверг приостановил оценку котировок производителя. Объяснений этого шага не последовало, уточняет Bloomberg.
7 августа в Twitter Маск написал, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за акцию. Позднее на сайте Tesla предприниматель, доля которого в компании составляет около 20%, разместил разъяснение, адресованное сотрудникам компании, которые являются акционерами. По его словам, выдвинутая инициатива дает возможность выбора: те, кто имеют пакет акций, могут остаться в компании в качестве инвесторов, либо они смогут продать акции по курсу $420, то есть с 20-процентной премией.
В начале августа компания опубликовала отчет за второй квартал, в котором убытки составили $717,5 млн против $336,4 млн за аналогичный период прошлого года. Доходы компании возросли с $2,79 млрд до почти $4 млрд За отчетный период текущего года Tesla поставила клиентам свыше 40,7 тыс. электромобилей всех выпускаемых моделей по сравнению с чуть более 22 тыс. за второй квартал 2017 года.
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