Ещё
СМИ: Morgan Stanley будет консультировать Маска по выкупу акций Tesla
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.88
+0.00 Золото
1187.40
+0.14 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1554
+0.0142
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

СМИ: Morgan Stanley будет консультировать Маска по выкупу акций Tesla 

Вести Экономика 35 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика» Американский банк будет оказывать консультативную помощь в превращении компании в частное предприятие закрытого типа.
Фото: Flickr
Глава Tesla Илон Маск нанял специалистов американского банка Morgan Stanley для консультаций в вопросе выкупа акций автопроизводителя, сообщает Bloomberg. Бизнесмен намерен сделать из автопроизводителя частное предприятие закрытого типа.
Причем, по данным агентства, консультанты из американского банка будут помогать не Tesla, а именно Илону Маску. Между тем, 23 августа Morgan Stanley приостановил оценку котировок автопроизводителя по неизвестным причинам.
Ранее бизнесмен написал в Twitter, что рассматривает возможность выкупа бумаг Tesla из расчета $420 за штуку. «Финансирование обеспечено!», — добавил он тогда. Это послужило причиной подачи судебных исков от ряда инвесторов, полагающих, что своим сообщением Маск ввел их в заблуждение, что привело к убыткам. По этому же поводу к бизнесмену снова внимательно присматривается SEC.
Между тем Тесла уже не первый год терпит колоссальные убытки. Только за 2 квартал этого года потери составили $717,5 млн Илон Маск при этом считает, что если Tesla превратится из публичной компании в частную, «важные решения можно будет принимать в долгосрочной перспективе, а не с учетом квартального цикла».
Вести Экономика: последние новости
Кто владеет рекордными $21,21 трлн долга США? Госдеп сообщил, когда вступят в силу санкции США против РФ по делу Скрипалей Юань успешно противостоит доллару уже пятый день подряд
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды324
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Что делать в период нестабильности рубля12
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение