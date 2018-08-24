СМИ: Morgan Stanley будет консультировать Маска по выкупу акций Tesla

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика» Американский банк будет оказывать консультативную помощь в превращении компании в частное предприятие закрытого типа.

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Причем, по данным агентства, консультанты из американского банка будут помогать не Tesla, а именно Илону Маску. Между тем, 23 августа Morgan Stanley приостановил оценку котировок автопроизводителя по неизвестным причинам.

Ранее бизнесмен написал в Twitter, что рассматривает возможность выкупа бумаг Tesla из расчета $420 за штуку. «Финансирование обеспечено!», — добавил он тогда. Это послужило причиной подачи судебных исков от ряда инвесторов, полагающих, что своим сообщением Маск ввел их в заблуждение, что привело к убыткам. По этому же поводу к бизнесмену снова внимательно присматривается SEC.

Между тем Тесла уже не первый год терпит колоссальные убытки. Только за 2 квартал этого года потери составили $717,5 млн Илон Маск при этом считает, что если Tesla превратится из публичной компании в частную, «важные решения можно будет принимать в долгосрочной перспективе, а не с учетом квартального цикла».