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ЦБ отозвал лицензию у «Центрально-Европейского банка»
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ЦБ отозвал лицензию у «Центрально-Европейского банка» 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Центрально-Европейского банка". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
В приказе говорится, что ЦБ принял решение об отзыве лицензии, так как «Центрально-Европейский банк» не соблюдал нормативные акты Банка России и федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Регулятор посчитал, что дальнейшая деятельность банка могла представлять «реальную угрозу» интересам кредиторов и вкладчиков.
Также отмечается, что лицензия на осуществление банковских операций будет отозвана у «Центрально-Европейского банка» с 24 августа нынешнего года.
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у "Московского вексельного банка".
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