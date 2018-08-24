ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка 

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банк России приказом от 24 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у читинского Центрально-Европейского банка, являющегося участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении регулятора.
"Использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке. Кроме того, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества", — отметили в ЦБ.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 322 место в банковской системе РФ.